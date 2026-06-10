実家からの援助にあまりにも差があると、不公平に感じてしまうことも。今回は、それが原因で離婚にまで発展してしまった人のエピソードをご紹介します。母子家庭の人って…「先日、離婚しました。うちの実家は母子家庭で、母は働いていますが金銭的な余裕はありません。一方、妻の実家はわりと裕福で、結婚式の費用もほとんど出してもらいました。だけど、僕の母が包んでくれたお祝いは1万円だけ。妻はすごく怒っていて、それをき