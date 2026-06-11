新国立劇場は１１日、漫画家藤子・Ｆ・不二雄さんの傑作短編ＳＦ漫画「ミノタウロスの皿」を今年１２月に初めて舞台化すると発表した。「ドラえもん」で知られる”Ｆ先生”が１９６９年に発表した作品で、「ドラえもん」「オバケのＱ太郎」などお得意の生活ギャグ漫画とは一線を画した「少し不思議（＝ＳＦ）」な、大人向けの短編の中でも屈指の名作。「食べる側」と「食べられる側」の立場が逆転した世界で、言葉は通じても