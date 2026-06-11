きのう（10日）夜、東京・池袋の路上で中国籍の60歳の女性が2人組の男に殴られるなどして800万円が入ったとみられるショルダーバッグを奪われました。警視庁によりますと、きのう午後8時半ごろ、豊島区池袋の路上で中国籍の60歳の女性が2人組の男に催涙スプレーのようなものを噴射され、後頭部を殴られたうえショルダーバッグを奪われました。女性は頭などに軽傷を負っていて、「バッグに現金およそ800万円が入っていた」と話して