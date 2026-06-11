360度カメラで知られるInsta360が、同社初のジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」を発表した。詳細なスペックや発売日は明らかにしていないが、発売前のInsta360 Luna Ultraを実際に手に取って体験できるイベントを東京・渋谷のMIYASHITA PARKで、2026年6月13日（土）・14日（日）の2日間開催する。来場者を対象に、Insta360 Luna Ultraが当たる抽選会も実施する。Insta360 Luna Ultraは、2つのカメラを搭載するジンバルカメラ。