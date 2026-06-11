中学生の息子さんが、「お父さんには、コレ！」と渡したお土産。【写真】中3息子の校内展覧会、修学旅行の思い出作品が並ぶなか「息子の切り絵がこれで笑った」その発想に称賛の声一生懸命選んだにも関わらず、父親が放った“心ない一言”に批判と同情の声が寄せられています。エピソードをSNSで紹介したミドリさんに話を聞きました。京都への2泊3日の修学旅行を終えて帰ってきたミドリさんの息子さん。息子さんが渡したお土産は、