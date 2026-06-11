グローバルサッカーコンテンツメディアScore90が11日、2026年北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグF組の統合ベストイレブンを公開した。F組には日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが属する。今回のベストイレブンに日本の選手は一人も含まれなかった。オランダの選手が9人、スウェーデンの選手が2人で、チュニジアの選手も入らなかった。4−3−3フォーメーションでFWにヴィクトル・ギェケレシュ、アレクサンデル・イサク（