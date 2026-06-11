速報です。アメリカ中央軍は日本時間のきょう6時過ぎにイラン国内の複数の標的に対し、追加の自衛攻撃を開始したと発表しました。ロイター通信などによるとイランの首都テヘランやイラン南部など複数箇所で爆発音や防空システムの作動音が聞こえるとのことです。