映画「X-Men」に出演するタイラー・メインさんが、「極めて珍しい」男性乳がんを公表/Caitlin Ochs/Reuters（CNN）映画「X-Men」に出演する俳優タイラー・メインさんが、「極めて珍しい」乳がんの一種を患っていることを明かした。2000年公開の同作でセイバートゥース役を演じたメインさんは、インスタグラムへの投稿で、乳がんと診断されたと公表した。乳がんは主に女性に関連づけられる疾患だ。59歳のメインさんは元プロレスラー