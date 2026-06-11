なんだかすごく私の事でSNSが色んな意味で盛り上がってしまい、友人やファンの方が心配してくれてdmや連絡までしてくれたけど私はめちゃくちゃ元気だし子育てに夢中でSNSにいる頻度も前より減ってるから傷ついたりもしてません☺️🌱



大丈夫だよー！！