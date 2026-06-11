第１子を出産したタレント・藤田ニコルが１１日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、自身を巡るネット上の声に反応した。藤田は今月７日にＳＮＳで「無事に娘との生活も１か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と報告。淡いピンクの着物姿で娘を抱っこし、柔らかな表情を浮かべたショットを公開。「すっかりママの顔になってる」と好意的な声が寄せられる中、Ｘでは「病気で子ども産めない人の気持ち」を考えた