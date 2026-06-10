北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判で、当時１８歳だった滝沢被告は「俺ってそんなに悪いかなと思っていた」と逮捕直後の心境について話しました。（滝沢被告）「（逮捕された直後）俺ってそんなに悪いかな？と思ってました。（暴力は）片手で数え切れるくらいしかやってないし。他の人は両手両足で済まない」（弁護士）「いまは？」（滝沢被告）「いまは悪いと思います」弁護士からの質問に飄々と答えた