◇ナ・リーグジャイアンツ11×−10ナショナルズ（2026年6月10日サンフランシスコ）ジャイアンツは10日（日本時間11日）、本拠でのナショナルズ戦で最大8点差をはねのけ、大逆転勝利。ブライス・エルドリッジ選手（21）がMLB史上最年少でのサヨナラ満塁本塁打を放って試合を決めた。チームは先発・レイ、2番手・シーモアがつかまり7回終了時点で1−9と8点のリードを許していた。それでも8回にチャプマンの2打席連続本塁打