4月以降、クマによる死亡事故が相次いでいる。5月19日には、東京・奥多摩で下半身のみの遺体が見つかり、警視庁はクマが食害した可能性があるとみて調べている。奥多摩在住のノンフィクション作家・人喰い熊評論家の中山茂大さんは「現地を取材すると、意外な反応が返ってきた」という――。写真＝iStock.com／rai※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／rai■奥多摩で見つかった遺体はクマによる食害か5月19日、東京都奥多摩町