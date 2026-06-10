母から自分、そして嫁へ――。そんな思いを込めて受け継がれた指輪。しかし、贈った側にとっては大切な家族の歴史でも、受け取った側には違う価値があることもあります。「使わないなら売る」という合理的な判断と、「受け継いでほしかった」という気持ち。そのすれ違いから見えてくる価値観の違いを見ていきましょう。指輪を嫁へ…「受け継いでいってくれたら」「もらった指輪を売るって、普通なんでしょうか……私には理解できな