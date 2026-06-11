スペインの世界遺産サグラダ・ファミリアのメインタワーが10日、完成を迎えました。ローマ教皇はミサに参加し、「イエスを信じながら戦争を助長することはできない」と述べました。140年以上にわたって建設が続けられているスペインのサグラダ・ファミリアでは、設計したアントニ・ガウディを偲ぶミサが10日、行われました。この日は、ガウディが亡くなってからちょうど100年となる命日で、ローマ教皇レオ14世と数千人のカトリック