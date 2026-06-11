E.T.』『未知との遭遇』『ジョーズ』など数々の名作を生み出し、映画史にその名を刻んできた巨匠スティーヴン・スピルバーグ監督の最新作『ディスクロージャー・デイ』が、10月1日に日本公開される。本ビジュアルとスピルバーグ自らが本作の核心を突く衝撃の真実を語る特別映像が解禁された。あわせて、ムビチケ前売券の販売も決定した。【動画】『ディスクロージャー・デイ』特別映像本作は、スピルバーグ監督が原案・監督