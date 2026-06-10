気になる疑問やニュースの「ナゼ」を解き明かす「どうなの？」です。総務省によりますと、15歳から34歳までの働いていない若者、いわゆる「ニート」はコロナ禍以降徐々に増加していて、2024年には約61万人となっているんです。山崎夕貴キャスター：近年、人手不足も叫ばれていますが数万人ずつ増えている状況なんですね。一方で海外に目を向けてみますと、日本とは定義が少し違うんですが、イギリスでは16歳から24歳のニートが約10