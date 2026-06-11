4月に一時停戦で合意していたアメリカとイランですが、報復の応酬が激化し、停戦が揺らいでいます。カギを握るのはトランプ米大統領ですが、本音はどこにあるのでしょうか？戦闘が長期化すればイランに有利との見方もある中、イラン側の思惑を考えます。そこで今回の#みんなのギモンでは、「戦闘“エスカレート”…停戦どうなる？」をテーマに解説します。■報復の連鎖…イランと米双方が攻撃山粼誠アナウンサー「アメリカ