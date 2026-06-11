神奈川県相模原市で母親と息子2人が車の中で死亡しているのが見つかりました。車の中から練炭が見つかっていて、警察は事件と自殺の両面で調べています。きのう午後9時ごろ、相模原市緑区の住宅で仕事から帰宅した父親から「自宅に帰ってきたら妻と子どもが車の中で亡くなっている」と110番通報がありました。警察官が調べたところ、50歳の母親と中学生の長男（12）、小学生の次男（10）の3人が車庫に停められていた車の後部座席で