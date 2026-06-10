今年3月、神奈川県の鎌倉市議会議場前のロビーに金ピカのプレートが設置されたことで「税金の無駄遣い」「トップの暴走」と大炎上したことは記憶に新しいが、6月に入って、事態は議会内部への対立へと発展している。【写真】「税金の無駄遣い」公費約400万円をかけた“豪華仕様”のパネル約400万円の金色プレート「2026年3月19日、鎌倉市議会議場前のロビーに、現職議員の顔写真とともに歴代議長や副議長、現職議員の名前を刻ん