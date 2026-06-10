名古屋市港区で自転車に乗った女性が乗用車にはねられ、その後死亡が確認されました。 【画像を見る】タイヤが変形した自転車 女性が乗用車にはねられ死亡 乗用車を運転していた男性は現行犯逮捕後 体調不良などで釈放 事故があったのは港区東海通の信号交差点で、警察によりますと、きのう午後10時半ごろ、道路を渡っていた自転車が乗用車にはねられました。 この事故で、自転車に乗っていたフィリピン国籍で熱田区の派遣社員