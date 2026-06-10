多くの会社員にとって、夏の楽しみであるボーナス。メディアでは大手企業の満額回答や華やかな賃上げが報じられていますが、すべてのビジネスパーソンがその恩恵を受けられるわけではありません。今回は、マイナビニュース会員を対象に実施した「2026年夏のボーナス支給事情」に関するアンケートの中から、今夏のボーナスが「支給されない」「まだわからない」「そもそも制度がない」といった状況にあるビジネスパーソンに焦点を当