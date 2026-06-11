ロート製薬が6月10日から、人気ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』とのコラボ目薬を数量限定で発売。しかし、すでに店頭では品切れが続出し、中には9日時点で“フライングゲット”したという報告も相次いでおり、手に入れられなかったファンから阿鼻叫喚の声が上がっている。【写真】「遭遇率メタルキング並」売り切れ続出の“ドラクエ目薬”「マジで遭遇率メタルキング並」の声今回のコラボは第3弾。「ドラクエ」40周年を記