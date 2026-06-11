汗や皮脂が気になる夏は、毛穴の開きやメイク崩れに悩む方も多いのではないでしょうか。そんな季節にぴったりなアイテムが、大人気毛穴ケアブランド「毛穴撫子」から数量限定で登場します。2026年6月18日（木）より発売される『毛穴撫子 毛穴かくれんぼコットン』は、スプレーするだけで冷たいコットンが作れるユニークなアイテム。ひんやり心地よい使用感で、夏の毛穴ケアを楽しくサポートしてくれます♪ ひ