ドジャース3番手ハートは1/3回を2四球3安打4失点【MLB】パイレーツ 9ー8 ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャースのカイル・ハート投手は10日（日本時間11日）、敵地で行われたパイレーツ戦の8回から3番手で登板したが、1/3回を3安打4失点、2四球と乱調。逆転を許し、今季初黒星を喫した。2点リードの8回だった。先頭から2者連続で四球を与えて無死一、二塁のピンチを招くと、コリハーンに初球のチェンジアップを