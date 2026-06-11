TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が10日、放送された。通常とは違う形で番組が開始された。通常、番組冒頭にスタジオにMCのダウンタウン浜田雅功が登場。浜田と4人のゲストパネリストを前に、プレゼンターが企画の主旨を説明するスタイル。今放送では事前に「芸人の外見からその両親を当てるゲーム企画『芸人親子神経衰弱』」「悩みが1つもない人、見つけるのムズい説で…悩みが全くない“日本一の幸せ