大分県国東市の中学校跡地を使っている食品加工会社が、市の確認ミスで14年にわたり不適切な排水処理をしていたことがわかりました。 【写真を見る】食品加工会社が不適切排水市も確認怠る地元区長「すごく臭った、大問題」大分・国東市 国東市国東町の食品加工会社「国東ファーム」は2012年から旧中学校の校舎を使用しています。 市によりますと、会社側が校舎を改修した際に排水処理設備が法律に違反した状態にな