北中米Ｗ杯開幕戦となるメキシコ―南アフリカ戦（１１日＝日本時間１２日）を翌日に控えた１０日（同１１日）、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ジャンニ・インファンティノ会長（５６）はメキシコ市で記者会見し、批判されているＷ杯チケットなどの問題について見解を語った。いよいよ開幕を迎えることに同会長は「人類史上最大のイベントになるだろう。有力候補が多すぎるのでどこが優勝候補で勝つのかを知るのは難しい」とし「