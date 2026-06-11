高利回りの物件ほど魅力的に見える。しかしその数字に惹かれて買った1棟目が、その後の拡大を静かに封じてしまうケースがある。 8棟52部屋・年間約5,600万円の家賃収入を築いたJOJO氏が、初心者が陥りがちな物件選びの落とし穴を徹底解説する。全5回の第2回。 ※この記事は、みんかぶプレミアム連載「マンション・住まいで稼ぐーーシン富裕層への黄金ルート」の一部です。初心者が避けるべき「建物の種類」とは&em