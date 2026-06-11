江原道（カンウォンド）のある療養病院に入院していた70代の重症患者の鼻や口などから、ウジ虫とみられる幼虫や卵が見つかり、物議を醸している。家族は病院側の管理不備を主張しており、保健当局は調査に着手した。11日、韓国メディア「YTN」によると、7日、江原道内のある療養病院に入院していた70代患者Aさんの鼻の中から、ウジの幼虫のようなものが見つかった。当時、Aさんの面会に訪れた家族が携帯電話のライトで鼻の中を照ら