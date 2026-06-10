ホワイトソックスが劇的なサヨナラ勝利【MLB】Wソックス 6ー5 ブレーブス（日本時間10日・シカゴ）ホワイトソックスが9日（日本時間10日）、本拠地で行われたブレーブス戦に6-5でサヨナラ勝利。ガーディアンズが敗れたことで、首位に0.5ゲーム差とした。2年連続最下位と低迷していたチームの快進撃にファンの熱気も高まっている。3回表までに4点をリードされる展開も、ホワイトソックスがチーム一丸で逆境をはね返した。7回に