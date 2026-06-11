さすがにホテル通いはやめたと思われるが、クラブには足を運んでいるそうで……。ホテル密会騒動に端を発した出直し選挙に勝ち、再び前橋市長となった小川晶氏（43）のことである。地元では、夜の社交場に身を置く、騒動前と何ら変わらぬ彼女の姿が目撃されているという。＊＊＊【実際の写真】上目遣いで“ぶりっ子ポーズ”を…まるでアイドルのような「小川晶氏」「あんな不祥事を起こしたのに……」前橋市の歓楽街にその