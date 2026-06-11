元欅坂46の平手友梨奈（24）に“タトゥー疑惑”が浮上し、SNS上で話題を集めている。発端となったのは、6月3日に平手の公式Xが投稿した近影だ。右腕の内側に、2つの三角形が砂時計のように重なったデザインのタトゥーらしきものが見られ、「タトゥーが入っているのでは」と指摘する声が相次ぎ、一気に拡散された。とはいえ、平手のタトゥーは今までずっと隠されていたわけではない。以前から音楽番組などに出演した際、平手のタト