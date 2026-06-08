藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月2日（火）の同番組には、ママになったばかりのトリンドル玲奈がゲスト出演した。「出産後のお見舞い、来てほしい？来てほしくない？」という話題では、来てほしくない派の藤本が本音を明かし…。【映像】藤本美貴「ラブラブかよ！」 出産後のトリンドル玲奈と俳優夫の秘話にニヤニヤ第1子が生後約3カ月を迎えたというトリンドル。入院中は、家族、