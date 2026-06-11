きょう未明、中国の広西チワン族自治区で爆発事故があり7人が死亡、17人がけがをしました。中国メディアによりますと、きょう午前1時40分ごろ、中国南部の広西チワン族自治区の桂林市で爆発事故が発生したということです。消防などが駆けつけ救助活動にあたりましたが、これまでに7人が死亡、17人が負傷したと発表しています。けがをした人は病院に搬送され、いずれも命に別状はないということです。現在も現場での救助活動は続い