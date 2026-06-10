女優の長谷川京子（47）が、6月9日に自身のInstagramを更新。2児の母とは思えぬ大胆スタイルを披露し、一部からは戸惑いの声が上がっていて――。同投稿で《Eat Work Workout》というコメントとともに、ヘルシーな食事やトレーニングにぴったりなカジュアル私服など、計8枚の写真を公開した長谷川。特に目を引くのが、豪華な姿見の前で撮られた写真と、エレベーターの中での自撮りショットだ。姿見の前で撮られた写真は2枚。シンプ