Toshlが7月1日にニューアルバム『IM A SINGER VOL.4』をリリース。同アルバムの収録曲と曲順が発表された。【画像】ほしい！Toshlの特製ステッカーサンプル同アルバムには、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のエンディングテーマ「愛をとりもどせ!!」のカバーや、5月に配信リリースされたボカロP・さたぱんPの作詞作曲による新曲「ブチかませ」など全10曲を収録。「紅蓮の弓矢」のカバーでは、GLAYのHISASHIがギタ