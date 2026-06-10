90代の女性に わいせつな行為をしようとしたなどとして、68歳の男が逮捕されました。 不同意性交等未遂の疑いなどで逮捕されたのは、熊本県天草市久玉町の尾上保容疑者（68）です。 警察の発表によりますと、尾上容疑者は、今年4月29日の夕方、天草市内の住宅に鍵のかかっていない玄関から忍び込み、家に一人でいた90代の女性に わいせつな行為をしようとした疑いが持たれています。 女性が抵抗したため未遂に終わり、女性の息