昨年夏頃から、日本国内の空港や観光地で、不要になったスーツケースが放置される問題が深刻化している。東京や大阪などの主要都市では、保管場所の不足や処分費用の負担が課題となっており、自治体や空港関係者らも対応に追われている状況だ。 なかでも観光地周辺に住宅が密集する京都市内では、路上だけでなく店先やマンションの敷地内に大型スーツケースが放置されるトラブルが相次いでおり、住民や