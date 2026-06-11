LINEヤフーとLINE Friends Japanは、LINEでデフォルト絵文字や公式絵文字として親しまれている「えもじの子(仮)」について、キャラクター事業における提携を開始し、グッズ化やライセンス展開などを推進する。6月11日より、初の公式グッズとなる「BOX入りぬいぐるみ」の受注販売を開始。これまでLINEのトークを中心に親しまれてきた「えもじの子(仮)」が、トークルームの外へ活動の場を広げていくという。○「えもじの子(仮)」とは