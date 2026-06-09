すれ違いざまに鼻を手でおおわれた、誰かがクスクス笑っている──。他人のしぐさから「自分がくさいからだ」と思い詰め、孤独な暗闇に陥ってしまう人がいます。周囲がどれだけ「くさくないよ」と言っても信じられない…。そんなデリケートな体臭の悩みを相談できる場所があります。自身も30年以上ワキガに悩んできた中道亜希子さん（51）が、におい悩みカフェ「ゆあのあ」に込めた、切実な救いの物語を伺いました。 【写真