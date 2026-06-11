国際スケート連盟（ＩＳＵ）は１０日にスペインで総会を開催し、選手への賞金と加盟団体への財政支援を大幅に増額すると発表した。金載烈会長が加盟団体への報告の中で提示した提案に基づき、代表者によって承認。スケート競技の将来的な発展に直接投資するのが主な狙いだという。ＩＳＵは「今後２シーズンで全てのスケート競技種目における賞金総額が２倍以上に増加するとともに、加盟団体の渡航費の援助額も大幅に増加する