ファミレスの予約名簿に本名を書いたら、名前と認識されず消されていた――。名字が「一（イチ）」という女性が、漢字一文字ゆえの苦労をTikTokに投稿したところ、500件を超える"いいね"を集めました。雪印「６Ｐチーズ」←なんて読む？「ずっと間違えてたなんて…」「私の人生は嘘だったと言うんですか…」衝撃広がる投稿したのは、元アナウンサーで現在はフリーで活動中の一 光（いち ひかり）さん（@ichi_hikari）です。今回