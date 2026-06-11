19歳の息子を監禁した疑いで父親や「神のお告げの取次者」を名乗る主犯の男らが逮捕された事件で、息子は、主犯の男が所有していたとみられる建物に監禁されていたことがわかりました。横浜市の会社員・村上有容疑者と奈良県大和高田市の会社役員・辰己勝容疑者ら男女7人は先月、辰己容疑者の19歳の息子を長女の辰己桜容疑者の自宅に監禁した疑いが持たれています。辰己容疑者は「神のお告げの取次者」を名乗る村上容疑者に、会社