◇ナ・リーグパイレーツ9−8ドジャース（2026年6月10日ピッツバーグ）パイレーツのタイラー・カリハン外野手（25）が10日（日本時間11日）、本拠でのドジャース戦に「7番・右翼」で先発出場。4回の第2打席で相手先発・大谷翔平投手（31）からメジャー初本塁打を放つと、8回にも逆転3ランを放ち、2本塁打の活躍でチームの劇的勝利に貢献し喜びを爆発させた。2点を先制された直後の4回2死で迎えた第2打席、大谷の初球、真