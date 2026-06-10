気象庁気象庁は10日、南米ペルー沖から西の海域にかけて海面水温が高い状態が続く「エルニーニョ現象」が発生したとみられると発表した。気象庁によると、秋にかけて続く見込み。世界的な異常気象の一因とされる。現象の発生は2023年春〜24年春以来2年ぶり。気象庁は5月12日の発表で「夏までに発生する可能性が90％に高まっている」としていた。