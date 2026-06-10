ネット通販の枠を超え、今や私たちの生活インフラとなったアマゾン。なぜ人はつい「アマゾンで買ってしまう」のか――。物流革命、AI、1クリック注文、レビュー文化…。便利さを極限まで追求した巨大企業が世界を制した理由を読み解く。 【画像】『贅沢と欲望の経営史あなたはなぜ今日もスタバに行ってしまうのか』 『贅沢と欲望の経営史あなたはなぜ今日もスタバに行ってしまうのか』より一部抜粋