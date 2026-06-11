中国の工作員が米当局者の勧誘に使用していたとされるウェブサイトをFBIが差し押さえた/Richard Drew/AP via CNN Newsource（CNN）米連邦当局は10日、中国の工作員とみられる人物らが、安全保障上の機密情報の取り扱い資格を持つ米政府の元当局者や現職当局者を勧誘するために使用していたとされる十数件のウェブサイトを差し押さえた。差し押さえに関する連邦捜査局（FBI）の宣誓供述書によると、氏名が明らかにされていない複数