タレントの矢口真里（43）が、印象ガラリな自撮り動画を公開し、驚きの声が寄せられている。【映像】矢口真里のイメチェンした姿や顔の施術写真これまでもInstagramでたびたび自撮りショットを披露してきた矢口。2026年4月20日の投稿では「矢口真里43歳、ついに美容医療始めました!!」と、施術中の様子を公開。「すっぴんも綺麗すぎる」「たくさんやり過ぎて別人にはならないでくださいね」などの反響も寄せられていた。イメチ