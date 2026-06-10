PIO探偵事務所が自身のYouTubeチャンネルで「【浮気調査】白昼堂々、ホテル街へ…｜PIO探偵事務所」を公開した。動画では、探偵が対象者を尾行し、リアルな浮気調査の現場の様子を伝えている。 探偵のカメラは、街中を歩くモザイク姿の男女を捉える。「1対が女性と一緒に出てきました。どこかへ一緒に向かっています」という探偵の冷静な報告とともに、尾行がスタート。2人は白昼の道を並んで歩いていく。 追尾を続け