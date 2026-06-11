TBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）が、11日に放送され、4月からのシーズンレギュラーで俳優の風間俊介が休演した。【写真】「神コラボ」”永遠の推し”と2ショットを公開した風間俊介番組冒頭の出演者紹介で司会の同局・田村真子アナウンサーが「本日風間さんは、舞台出演のためお休みです」と説明すると、麒麟・川島明が「どうなってるの？風間君、これ？」と画面を通じて問いかけ。田村アナが「お忙しい！舞台